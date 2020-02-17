"كتلة صادقون" بالبرلمان العراقي: لم نبلغ بموعد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

بغداد - (د ب ا)

أكدت "كتلة صادقون" في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عدم تلقيها أي تبليغ بموعد عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال النائب عن الكتلة فاضل الفتلاوي، في تصريحات صحفية إن رئاسة البرلمان لم تبلغ لغاية الآن بموعد عقد الجلسة الطارئة لمنح الثقة لحكومة علاوي.

وأضاف الفتلاوي، أن موقف "كتلة صادقون" ثابت بتشكيل حكومة وطنية بعيدا عن المحاصصة وعدم الانصياع لأي ضغوطات سياسية".

وأشار الفتلاوي، إلى أن الاجتماع الذي جمع علاوي مع قادة الكتل السياسية بحث آخر ما توصل إليه رئيس الوزراء المكلف وعرض أسماء التشكيلة الوزارية ومناقشة الضغوطات التي تمارس من بعض الكتل السياسية.

وكانت مصادر نيابية كشفت عن انتهاء الاجتماع الموسع الذي جمع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع قادة الكتل السياسية في إطار مباحثاته لاستكمال تشكيلته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها.

وأضافت المصادر أن التشكيلة الوزارية من المرجح تقديمها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

وكان علاوي قد نشر تغريدة أول أمس السبت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء من دون تدخل سياسي".

وأضاف علاوي: "سنطرح أسماء التشكيلة خلال الأسبوع الحالي بعيدا عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

وقد تعهّد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.