مسيرة احتجاجية من أمام مصرف لبنان للتنديد بالسياسات المالية

بيروت - (د ب أ)

انطلق عدد من المحتجين، مساء اليوم الاثنين، من أمام مصرف لبنان في مسيرة احتجاجية جابت شارع الحمرا في بيروت للتنديد بالسياسات المالية.

وانطلقت المسيرة بمواكبة أمنية، بعد أن نفذ المحتجون اعتصاماً أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا، وأطلقوا هتافات منددة ب"السياسات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار".

كما نددوا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبسياسة المصرف المركزي، ودعوا إلى "المحاسبة ورفض دفع سندات لبنان من اليوروبوند".

وبعد انتهاء المسيرة، عاد المحتجون للاعتصام بالقرب من مبنى مصرف لبنان بالتزامن مع اجتماع حاكم المصرف مع جمعية المصارف.

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة انقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار التظاهر حتى تحقيق المطالب.