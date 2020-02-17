رئيس الشوري الإيراني: مستعدون للتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت - (د ب أ)

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، في مؤتمر صحفي عقده في السفارة الإيرانية في بيروت، بعد ظهر اليوم الاثنين، استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وقال لاريجاني إن "لبنان يمر بمرحلة حساسة، ونحن نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أن تتخطى كافة الصعوبات، ونحن على كامل استعداد للتعاون مع الحكومة اللبنانية في المجالات كافة".

وأضاف لاريجاني أنه بحث خلال لقائه المسؤولين اللبنانيين كل مجالات الدعم للبنان سواء الصناعية والاقتصادية والزراعية.

وأشار لاريجاني إلى أن "جريمة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني تعد جريمة إرهاب ولكنها عملية جبانة ومستنكرة، وأسلوب العملية يدل على ضعف الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تحقق أهدافها بأساليب أخرى".

وأعلن لاريجاني أن "أمريكا يجب أن تعرف أننا أصبحنا أكثر إصرارا على تحقيق أهدافنا، وقد أكدت المسيرات الجماهيرية في إيران دعمها للنظام الإسلامي".

يذكر أن لبنان يعاني من وضع اقتصادي ومالي متردي أدى إلى احتجاجات شعبية انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وبلغ الدين العام للبنان 5ر89 مليار دولار في نهاية نوفمير الماضي، وأظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية مزيداً من التراجع في النشاط الاقتصادي.