تايوان تسجل 22 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

تايبيه - (د ب أ)

أعلنت تايوان، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المتحور، مرتبطتين بحالة الوفاة الأولى الناجمة عن المرض في البلاد، مما رفع عدد الإصابات هناك إلى 22 حالة.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية تشن شيه تشونج في مؤتمر صحفي متلفز إن والدة المتوفى، الذي فارق الحياة أمس الأول السبت، وأحد ذويه ثبتت إصابتهما بالفيروس.

وبالإضافة إلى ذلك، سيخرج من مراكز الحجر الصحي غدا الثلاثاء 246 مواطنا تايوانيا استقلوا طائرة إجلاء في الثالث من فبراير للعودة من مدينة ووهان الصينية، بؤرة المرض المميت، حسبما أوضح تشن.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الصينية أن أكثر من 70 ألف شخص أصيبوا بالفيروس حتى الآن، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1770 حالة وفاة.

وأعلنت أستراليا أنها سجلت 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وفيما يتعلق بكوريا الجنوبية، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور(كوفيد-19) إلى ثلاثين حالة بعد التأكد من إصابة زوجة مصاب بالفيروس، رغم عدم سفر زوجها أو مخالطة أي مصاب.