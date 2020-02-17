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الرئيس الجزائري يعين منسق هيئة الحوار وسيطًا للجمهورية

07:10 م الإثنين 17 فبراير 2020
الرئيس الجزائري يعين منسق هيئة الحوار وسيطًا للجمهورية

عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

عين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار سابقًا، كريم يونس، في منصب وسيط الجمهورية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن حفل التنصيب جرى بمقر رئاسة الجزائرية.

وأوضح يونس في تصريحات للصحفيين،أن من مهام مؤسسة وسيط الجمهورية: "السهر على احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية، وتحسين الخدمة العمومية وبالتالي المساهمة في بناء جزائر جديدة تكون أكثر عدلا وإنصافا".

يشار إلى أن كريم يونس، البالغ من العمر 72 عاما، كان قد ترأس مجلس النواب الجزائري في الفترة من 2002 إلى 2004 في العهدة الأولى للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

كما شغل يونس منصب كاتب الدولة ثم وزير للتكوين المهني من 1997 إلى 2002.

عبد المجيد تبون الجزائر كريم يونس مجلس النواب الجزائري

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