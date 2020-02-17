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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة إلى 77 شخصا

06:55 م الإثنين 17 فبراير 2020
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة إلى 77 شخصا

فيروس كورونا

سنغافورة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 77 شخصا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الصحة في سنغافور، أن الحالة الأولى في سنغافورة هي لمسن يبلغ من العمر 76 عاماً تم إجلاؤه من مدينة ووهان الصينية يوم 9 فبراير الجاري، والثانية لشخص، 35 عاماً، يبدو أنه تأثر بمريض مصاب بالفيروس حيث إنه لم يأت من الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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فيروس كورونا سنغافورة وزارة الصحة في سنغافورة

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