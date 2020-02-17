أول روسية تصاب بفيروس كورونا على متن السفين الموبوءة

القاهرة- (وكالات):

أعلنت السفارة الروسية في اليابان، اليوم الاثنين، عن إصابة سيدة على متن سفينة "دايموند برينسيس" المتوقفة في اليابان بفيروس "كورونا" المستجد، أصبحت بذلك أول مواطنة روسية تصاب بالفيروس على متن السفينة.

وأوضحت السفارة في بيان نشر على موقعها على "فيسبوك"، أنه سيتم نقل المرأة التي كانت على متن السفينة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا سيكون في روسيا أو اليابان، وفق "رويترز".

وأصيب 454 شخصا على متن تلك السفينة السياحية الخاصة بالفيروس، الذي تفشى في وسط الصين في ديسمبر من العام الماضي.

أصاب الفيروس أكثر من 71 ألف شخص وقتل 1770 مريضا في البر الصيني و5 أشخاص آخرين في أماكن أخرى.

وفرضت الصين إجراءات صارمة شملت أكثر من 60 مليون شخص في مقاطعة خوبي وسط البلاد.

وفي يناير، أعلنت روسيا حالتين مؤكدتين للفيروس الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد 19"، ونقلت إلى المستشفى مواطنين صينيين، تعافيا منذ ذلك الوقت.

ومنذ بداية تفشي فيروس "كورونا" المستجد، علقت الحكومة الروسية معظم حركة المرور الجوي إلى الصين، وعلقت أيضا حركة القطارات التي تربط روسيا بالصين وكوريا الشمالية، كما أغلقت الحدود البرية الروسية مع الصين ومنغوليا.

وتوقفت موسكو مؤقتا عن إصدار تأشيرات العمل للمواطنين الصينيين والطلاب الذين كانوا غادروا لقضاء عطلة العام القمري الجديد، وطلب منهم عدم استئناف دراستهم في الجامعات الروسية حتى الأول من مارس.

وكان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين قال إن روسيا ربما تبدأ ترحيل الأجانب المصابين بالفيروس.