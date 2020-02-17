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حكم قضائي لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في الجيش الهندي

04:12 م الإثنين 17 فبراير 2020
حكم قضائي لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في الجيش الهندي

الجيش الهندي

دلهي- (بي بي سي):

قضت المحكمة العليا في الهند بأن جميع النساء اللاتي يخدمن في الجيش يحق لهن الحصول على وظائف دائمة، ما يفسح الطريق أمام وصولهن إلى مناصب قيادية

وهذا يعنى أن النساء أصبحن يخضعن لنفس القواعد التي يخضع لها الرجال في الترقي والاستحقاقات و المعاشات.

ورفضت المحكمة العليا التماس الحكومة لإلغاء حكم من محكمة دلهي في الأمر نفسه.

واعتبر هذا القرار من المحكمة العليا في الهند خطوة عظيمة لتحقيق المساواة في الجيش.

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الجيش الهندي حكم قضائي المساواة بين النساء والرجال

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