أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

طالبان: توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن

02:01 م الإثنين 17 فبراير 2020
طالبان: توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن

حركه طالبان - ارشيفية

كابول- (بي بي سي):

أكدت حركة طالبان الأفغانية صحة التقارير التي أشارت إلى أن المفاوضات التي تجريها الحركة الإسلامية مع الولايات المتحدة قد كللت بالتوصل إلى اتفاق يضع نهاية للصراع الذي تشهده أفغانستان منذ نحو 18 عاما.

وقال المتحدث باسم الحركة في قطر، التي تجرى فيها المباحثات، إنه سيتم التوقيع على الاتفاق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووصف رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، الاتفاق بأنه يمثل فصلا جديدا في تاريخ البلاد.

ويرى مراقبون أن أول اختبار لنوايا طالبان سيكون في الأيام المقبلة مع بدء هدنة الأيام السبعة الجزئية.

هذا المحتوى من

حركة طالبان الحركة الإسلامية الولايات المتحدة أفغانستان

الخبر التالى:

منظمة استقصائية: أردوغان استغل نفوذه لتأمين تأشيرة شنجن لممول القاعدة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان