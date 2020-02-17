طالبان: توصلنا إلى اتفاق مع واشنطن

كابول- (بي بي سي):

أكدت حركة طالبان الأفغانية صحة التقارير التي أشارت إلى أن المفاوضات التي تجريها الحركة الإسلامية مع الولايات المتحدة قد كللت بالتوصل إلى اتفاق يضع نهاية للصراع الذي تشهده أفغانستان منذ نحو 18 عاما.

وقال المتحدث باسم الحركة في قطر، التي تجرى فيها المباحثات، إنه سيتم التوقيع على الاتفاق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووصف رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، الاتفاق بأنه يمثل فصلا جديدا في تاريخ البلاد.

ويرى مراقبون أن أول اختبار لنوايا طالبان سيكون في الأيام المقبلة مع بدء هدنة الأيام السبعة الجزئية.