مقتل وإصابة 34 شخصا جراء هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

واجادوجو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم الإثنين، مقتل 24 شخصا وإصابة عشرة آخرين في هجوم لمسلحين على كنيسة ببلدية (بوندوري).

وقال عمدة البلدية سيهانري أوسانجولا بريجادي- وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية- إن قرابة 20 مسلحا فتحوا النيران على المواطنين قرب الكنيسة الكائنة بقرية (بانسي)، ونهبوا عددا من المحال القريبة، واختطفوا ثلاثة أشخاص أجبروهم على مساعدتهم في نقل المسروقات، لافتا إلى أن قس الكنيسة بين القتلى.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول أمني قوله إن المسلحين أضرموا النيران في الكنيسة بعدما فتحوا النيران على مواطنين مسلمين ومسيحيين.

يذكر أن أكثر من 1300 مدني لقوا مصرعهم في هجمات مسلحة في بوركينا فاسو، العام الماضي، فيما تسبب انعدام الأمن في تفاقم الأزمة الإنسانية إذ نزح أكثر من 760 ألف شخص داخليا بسبب الصراعات.