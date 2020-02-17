أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

إضراب مفاجئ لمضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية

01:04 م الإثنين 17 فبراير 2020
إضراب مفاجئ لمضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية

شركة الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، اليوم الاثنين قيام مضيفي الطيران بإضراب مفاجئ دون إشعار مسبق.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذه الحركة الاحتجاجية تسببت باضطراب في الرحلات الجوية.

وكان مطار الجزائر الدولي شهد في ساعات الصباح الأولى تذبذبا في الرحلات الجوية نتيجة الضباب الكثيف الذي تشهده العاصمة.

وذكر المطار أنه جرى تسجيل تأخر العديد من الرحلات الداخلية والدولية، في انتظار انقشاع الضباب.

شركة الخطوط الجوية الجزائرية الجزائر إضراب

الخبر التالى:

مقتل وإصابة 34 شخصا جراء هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان