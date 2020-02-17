إضراب مفاجئ لمضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، اليوم الاثنين قيام مضيفي الطيران بإضراب مفاجئ دون إشعار مسبق.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذه الحركة الاحتجاجية تسببت باضطراب في الرحلات الجوية.

وكان مطار الجزائر الدولي شهد في ساعات الصباح الأولى تذبذبا في الرحلات الجوية نتيجة الضباب الكثيف الذي تشهده العاصمة.

وذكر المطار أنه جرى تسجيل تأخر العديد من الرحلات الداخلية والدولية، في انتظار انقشاع الضباب.