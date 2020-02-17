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الرئيس الفلبيني يصدر أمرا بخفض أسعار أكثر من 130نوعا من الدواء

12:26 م الإثنين 17 فبراير 2020
الرئيس الفلبيني يصدر أمرا بخفض أسعار أكثر من 130نوعا من الدواء

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

مانيلا- (د ب أ):

أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتى اليوم الاثنين أمرا بخفض أسعار أكثر من 130 نوعا من الدواء ،وذلك حسبما ذكر المتحدث الرئاسي سلفادور بانيلو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الفلبينية أن الأدوية التى سيتم خفض أسعارها بواقع النصف تقريبا تشمل تلك الخاصة بعلاج ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأنواع السرطان الرئيسية.

ووفقا لنسخة من قرار الرئيس الفلبيني فإنه قد صدر الأمر بخفض الأسعار لتنفيذ قانون بشأن تخفيض أسعار الدواء صدر قبل أثني عشر عاما.

رودريجو دوتيرتى الرئيس الفلبيني وزارة الصحة الفلبينية

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