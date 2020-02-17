أفغانستان : مقتل 5 جنود في هجوم لحركة "طالبان" شمالي البلاد

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل خمسة جنود، في هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" على نقطة تفتيش أمنية في إقليم "قندوز" الشمالي.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مسئولين محليين قولهم إن عناصر حركة "طالبان" هاجمت نقطة تفتيش أمنية خارج مدينة "قندوز" في وقت متأخر من الليلة الماضية؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين استمرت حتى صباح اليوم الاثنين.

من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن الهجوم.