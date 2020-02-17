ماليزيا تمنع دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من الصين إلى موانئها

كوالالمبور- (د ب أ):

أكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية، وان عزيزة وان إسماعيل، أن بلادها قد منعت بصورة مؤقتة، دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانئ صينية إلى موانئها.

ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الاثنين عن وان عزيزة قولها للصحفيين، إنه قد تم اتخاذ الخطوة المؤقتة لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، بعد أن تم اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 83 عاما، كانت على متن السفينة "ويستردام" السياحية، لدى وصولها ماليزيا، وذلك بعدما أظهر الفحص مجددا إصابتها بالفيروس.

وكانت المواطنة الامريكية من بين ركاب السفينة السياحية الـ1455 الذين تم السماح لهم بدخول كمبوديا يوم الخميس الماضي، بعد أن رفضت خمسة موانئ عالمية أخرى السماح لهم بالرسو فيه.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الماليزية أن سفينة "ويستردام" كانت قد رست في هونج كونج قبل البدء في رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يوما، منذ الاول من فبراير الجاري.