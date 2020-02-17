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الكشف عن إصابة 40 أمريكيا بفيروس "كورونا" على متن "أميرة الماس"

10:29 ص الإثنين 17 فبراير 2020
الكشف عن إصابة 40 أمريكيا بفيروس "كورونا" على متن "أميرة الماس"

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

كشف مسؤول أمريكي عن إصابة 40 أمريكيا من بين مئات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في ضواحي طوكيو.

جاء هذا الكشف مع بدء الولايات المتحدة الأحد، إعادة رعاياها المتواجدين على متن هذه السفينة إلى بلادهم.

وتتزامن عملية الإجلاء مع تشديد السلطات اليابانية تحذيراتها من تفشي الفيروس، داعية السكان إلى تجنب الحشود والتجمعات غير الضرورية.

وكانت سفينة "دايموند برنسيس" تقوم برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في هونغ كونغ، بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط الصين.

وأدى ذلك إلى فرض حجر صحي على هذه السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بينما أنزل المصابون من السفينة، ونقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصا لمكافحة الفيروس.

لكن السلطات الأمريكية أعلنت في نهاية الأسبوع أنها ستعرض على الركاب الأمريكيين مغادرة السفينة والعودة جوا إلى الولايات المتحدة، حيث سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهو ما طرحته دول أخرى على رعاياها المحتجزين على متن "دايموند برنسيس" أو (أميرة الماس).

فيروس كورونا سفينة سياحية ميناء يوكوهاما

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