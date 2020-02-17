تسجيل 100 حالة وفاة جديدة و1933 إصابة مؤكدة بكورونا في هوبي

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية اليوم الاثنين وفاة 100 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل بحلول نهاية فبراير الجاري.

واضافت أن المقاطعة، مركز تفشي المرض، شهدت أيضا إصابة 1933 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي فقط، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وأعلنت السلطات الصينية وصول إجمالي عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1765 حالة.