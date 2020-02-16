نقيب الصحفيين بموريتانيا يطالب بتحسين ظروف اعتقال صحفيين اثنين

نواكشوط - (دب ا):

طالب نقيب الصحفيين الموريتانيين، محمد سالم ولد الداه، سلطات بلاده بتحسين ظروف اعتقال الصحفيين، أبي زيدان، مراسل قناة الميادين والشيخ ولد نوح رئيس تحرير موقع "تقدمي نت" .

وكتب النقيب في تدوينة نشرها، مساء اليوم الأحد، على حسابه في فيسبوك، بعد لقائه بالصحفيين الاثنين "أخبرني الزميلان عن عدم رضاهما عن ظروف توقيفهما ووصفاها بالظروف القاسية والسيئة وأخبرني أبى زيدان بأنه لم يتمكن من تناول دوائه منذ أمس وأبلغني الشيخ ولد نوح أنه يعانى صحيا منذ توقيفه ولم يتم عرضه على الطبيب بالرغم من طلبه لذلك والإشعار بأنه يعانى من السكرى منذ سنوات".

وأضاف أن مفوض الشرطة المشرف على اعتقال الصحفيين الاثنين أمر بتحسين وضعهما وبالتحقق من مطالبهما .

ونفى الصحفيان للنقيب التهم الموجهة إليهما أو أن يكونا قاما بأي نشاط يمس بالمقدسات والأديان وليست لهما أية مساهمات لا مسجلة ولا مكتوبة فى هذا المجال .

وتحقق السلطات الموريتانية مع 12 ناشطا بينهم كتاب ومدونون وصحفيون بتهمة الإنتماء لتنظيم علماني غير مرخص يطالب بإعادة تأسيس الدولة الموريتانية على أسس مخالفة للدستور ويرفعون شعار "نريد موريتانيا علمانية"