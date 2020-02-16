تعزيزات تركية جديدة تدخل سوريا مع تقدم النظام في إدلب وحلب

تعزيزات تركية جديدة تدخل سوريا مع تقدم النظام في إ

وكالات:

بدأت تعزيزات تركية جديدة في أن تدخل سوريا، مع تقدم قوات النظام السوري في كل من إدلب وحلب، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وحذرت تركيا أمس السبت، من أنها ستتخذ إجراءً عسكريًا إضافيًا ضد القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد إذا فشلت المحادثات مع روسيا التي تدعم الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو اليوم إن أنقرة تريد حل القضية في إدلب عبر القنوات الدبلوماسية، مضيفا "إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسنتخذ الخطوات اللازمة".

وأحرزت الحكومة السورية والقوات الموالية لها تقدما في معقل المعارضة الأخير، الذي شهد قتالا مكثفا أسفر عن مقتل عدد من العسكريين الأتراك والروس خلال الأسبوعين الماضيين.

وهددت تركيا الأسبوع الجاري بـ "الضرب في كل مكان" إذا استهدفت القوات السورية قوات أنقرة في إدلب وحذرت الرئيس السوري بشار الأسد كي يسحب قواته إلى ما وراء نقاط المراقبة العسكرية التركية قبل نهاية فبراير الجاري.