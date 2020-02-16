منافسان لبلومبرج على ترشيح الحزب الديمقراطي يطلبان مناظرته

وكالات:

قال اثنان من المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لانتخابات الرئاسة المقبلة، إنهما يرحبان بفرصة مناظرة منافسهما الملياردير مايكل بلومبرج، إذا تأهل للجولة المقبلة من الانتخابات التمهيدية في نيفادا.

ودخل بلومبرج، وهو قطب إعلامي زاد إنفاقه على الدعاية كثيرا بالمقارنة بمنافسيه، سباق 2020 على ترشيح الحزب الديمقراطي لاختيار منافس الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر.

ولم يتأهل بلومبرج 78 عاما، لأي مناظرات انتخابية لكنه سينضم لمناظرة يوم الأربعاء إذا زاد تقدمه في استطلاع آخر للرأي بأكثر من عشر نقاط.

قالت المرشحة في سباق الحزب الديمقراطي إيمي كلوبوشار لبرنامج واحه الصحافة (ميت ذا برس) في قناة إن.بي.سي التلفزيونية "لا يمكنه وحسب الاختباء وراء موجات الأثير". وأضافت "ليس بإمكاني هزيمته على موجات الأثير لكني أستطيع هزيمته على مسرح المناظرة وأعتقد أن شعب أمريكا يستحق ذلك من أجل أن يتخذ قراره".

وقال جو بايدن نائب الرئيس السابق إنه سيتحدى بلومبرج بشأن دعمه عندما كان رئيس بلدية للاستراتيجية الشرطية المعروفة باسم "التوقيف والتفتيش" والتي استهدفت أعدادا كبيرة من السود والقادمين من أمريكا اللاتينية مقارنة بغيرهم.