اليمن: سعينا منذ البداية إلى تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى

صنعاء - (د ب أ)

قال محمد الحضرمي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، إن حكومته سعت منذ البداية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المعتقلين والأسرى.

وأضاف الحضرمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن الحكومة سعت منذ البداية من خلال الفريق المختص بشؤون المختطفين والأسرى والمخفيين قسرياً في الجانب الحكومي لتطبيق مبدأ الكل مقابل الكل، وهو الأمر الذي شدد عليه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وثمّن الحضرمي، جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالتوصل، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان إلى اتفاق مرحلي لإطلاق سراح الأسرى.

وأردف بالقول إن هذه خطوة إنسانية بحتة، ويجب تنفيذها دون مماطلة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الأردن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ان الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين، خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاقية ستوكهولم الذي تم التوقيع عليه نهاية عام 2018.

وأوضح البيان المشترك، أنه تقرر، اليوم الأحد، البدء فوراً في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية، عمّان.