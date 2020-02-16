الاحتلال يزعم استخدام حماس صور حسناوات في هجوم إلكتروني



القاهرة (وكالات)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إنه احبط محاولة هجوم الكتروني شنته حركة حماس بهدف الدخول للهواتف الذكية للجنود، مشيرا إلى أن الحركة استخدمت في ذلك الهجوم صورا لشابات "جذابات"، بحسب تقرير لشبكة يورو نيوز الإخبارية.

ونقلت التقرير عن الكولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هواتف بضع عشرات من الجنود تأثرت، إلا أن الجيش "يقدر أنه لم يحدث اختراق كبير للمعلومات".

وأضاف أن هذه ثالث محاولة تقوم بها حماس لشن هجوم الكتروني في أقل من أربع سنوات، وأن المحاولة الأخيرة تشير الى ان الحركة الأسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، حسنّت قدراتها على شن حرب سيبرانية.

وأوضح "المحاولة التي نتحدث عنها اليوم هي أكثر تطورا .. إنهم يطورون طرقهم".

وبحسب المتحدث فقد بدأت الهجمات برسائل من المفترض أنها من شابات "جذابات".

وتم ارسال الرسائل عبر فيسبوك وواتساب وانستجرام وكذلك موقع التراسل تلجرام الذي تقول سلطات الاحتلال إن حماس لم تستخدمه في السابق.

ولتجنب الرسائل الصوتية مع الجنود، كان المرسلون الذي تظاهروا بأنهم نساء شابات يزعمون أن لديهم مشكلة في السمع أو أنهم مهاجرون جدد لا يتقنون العبرية.

وعند حدوث الاتصال كان مرسلو الرسائل يشجعون الجنود على النقر على رابط لتنزيل تطبيق يسمح لهم بتبادل الصور بشكل أسهل.

وتسعى هذه التطبيقات التي قال جيش الاحتلال إنها "كاتش اند سي" و"زاتواب" وجريكسياب" الى ادخال فيروسات إلى هواتف الجنود تمنح حماس دخولا كاملا على أجهزتهم.

وقال جيش الاحتلال ان الهجوم بدأ قبل عدة أشهر وأن إسرائيل قامت ب"نشاط دفاعي" في الأيام الأخيرة، إلا أنه لم يستبعد اتخاذ مزيد من الخطوات الانتقامية.

وقال كونريكوس "اعمال حماس العدوانية في العالم الافتراضي لها تبعات في العالم الحقيقي".