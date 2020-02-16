40 أمريكيا على متن السفينة السياحية قبالة اليابان أصيبوا بكورونا

وكالات:

أكدت مصادر رسمية، أن 40 أمريكيا ممن كانوا على متن السفينة السياحية قبالة سواحل اليابان، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو الأحد أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان بلغ 355 شخصا.

وقال كاتسونوبو خلال لقاء على اذاعة "إن اتش كي" اليابانية الرسمية "حتى الآن أخضعنا 1,219 شخصا على السفينة للفحص. من بين هؤلاء جاءت نتيجة 355 منهم إيجابية لناحية الإصابة"، أي بزيادة بـ70 إصابة عن آخر حصيلة حكومية.

ووصلت السفينة إلى قبالة السواحل اليابانية في مطلع شباط/فبراير وكان على متنها أكثر من 3700 شخص من أكثر من 50 بلدا ومنطقة بمن فيهم الركاب وأفراد الطاقم.

وفرض عليها حجر صحي بعدما اكتشفت السلطات أن أحد ركابها الذي غادر السفينة في هونغ كونغ خلال الرحلة مصاب بالفيروس.