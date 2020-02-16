أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

مقتل 30 شخصًا جراء اصطدام شاحنة بعدة سيارات في الكونغو

06:59 م الأحد 16 فبراير 2020
مقتل 30 شخصًا جراء اصطدام شاحنة بعدة سيارات في الكونغو

مقتل 30 شخصًا جراء اصطدام شاحنة بعدة سيارات في الك

كينشاسا - (د ب أ)

أعلنت محطة إذاعة "راديو أوكابي" في الكونغو، اليوم الأحد، أن 30 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء حادث مروري عنيف في قلب البلاد.

وأوضحت الإذاعة، أن الحادث وقع في العاصمة كينشاسا عندما داهمت شاحنة محملة بأحجار عند أحد التقاطعات المزدحمة، عدة سيارات ودراجات نارية، وقد أسفر الحادث أيضًا عن مقتل العديد من المارة.

ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد، وتحدث بعض شهود العيان عن حدوث خلل في مكابح الشاحنة.

الكونغو اصطدام شاحنة حادث سير كينشاسا

الخبر التالى:

مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري يمس 4 حقائب وزارية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان