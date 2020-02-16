أبو ردينة: فلسطين مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بشرط واحد

وكالات:

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتوقيع على اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في غضون أسبوعين، حال وافقت الأخيرة على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأضاف أبو ردينة، في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن فلسطين تتعامل مع حكومة إسرائيلية تدمر أي فرصة للسلام والحكومة الأمريكية تدفع طرفي الصراع إلى الاستمرار.

وشدد أبو ردينة على أن حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم عن طريق خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بل عن طريق التفاوض بين طرفي النزاع.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال اليوم الأحد، إن حكومته "تعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وأكد نتنياهو في كلمة، أن لجنة فرض السيادة من خلال رسم الخرائط والمشكلة بفريق إسرائيلي- أمريكي، قد بدأت أعمالها.

وأعلن نتنياهو أسماء أفراد الفريق الخاص، الذي شُكِّل لرسم الخرائط وعملية المسح، لتطبيق "صفقة القرن" الأمريكية.

ويتكون الطاقم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، من الوزير الليكودي ياريف ليفين، ومئير بن شابات، ورونين بيريتس، ويستعين أفراد الفريق بالسفير الامريكي لدى إسرائيل.