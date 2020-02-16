التحقيق مع البشير حول تمويل جماعات إسلامية في السودان

الخرطوم - (د ب أ)

قال النائب العام في السودان، اليوم الأحد، إنه يتم استجواب الرئيس المخلوع عمر البشير، فيما يتعلق بجرائم مزعومة ارتكبتها حكومته السابقة بما في ذلك غسل أموال وتمويل جماعات إسلامية دولية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن بيان النائب العام أن البشير، المحكوم عليه بالسجن عامين في دار للإصلاح الاجتماعي في ديسمبر، لحيازته على عملات أجنبية بشكل غير قانوني، مثل أمام النائب العام اليوم الأحد.

وهذا هو أحدث تطور للرئيس السابق 76 عامًا، والذي أطاح به الجيش في أبريل بعد احتجاجات حاشدة ومطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد

وأشارت الحكومة الانتقالية في السودان الأسبوع الماضي إلى أنه قد يمثل أمام المحكمة بشأن هذه التهم في إطار اتفاق مع المتمردين، على الرغم من أنه لم يتضح حاليا ماإذا كان سيتم تسليمه إلى محكمة لاهاي أو سيمثل أمام المحكمة بشكل آخر.