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الهند تحقق في فيديو يظهر عناصر من الشرطة تضرب طلابا مسلمين

04:24 م الأحد 16 فبراير 2020
الهند تحقق في فيديو يظهر عناصر من الشرطة تضرب طلابا مسلمين

مجموعة من الطلاب

نيودلهي- (بي بي سي):

قالت السلطات في العاصمة الهندية دلهي، إنها تحقق في صحة فيديو يظهر رجال شرطة يضربون مجموعة من الطلاب في مكتبة جامعة إسلامية.

ويعود المقطع المصور الذى نشر يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ديسمبر الماضي حيث وقعت اشتباكات بين الشرطة والطلاب في جامعة جاميا ميلا الإسلامية.

وكان الطلاب يتظاهرون احتجاجا على قانون المواطنة الجديد الذى يستثنى المسلمين اللاجئين من الدول المجاورة من الحصول على الجنسية .

وتقول الجماعات الحقوقية في الهند إن القانون مجحف ويميز ضد المسلمين.

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نيودلهي الشرطة الهندية المسلمين اللاجئين

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