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ناشطون سوريون: مليون نازح بسبب المواجهات في إدلب وحلب

04:16 م الأحد 16 فبراير 2020
ناشطون سوريون: مليون نازح بسبب المواجهات في إدلب وحلب

ناشطون سوريون: مليون نازح بسبب المواجهات في إدلب و

دمشق- (بي بي سي):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا، إن الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري في إدلب وحلب منذ منتصف يناير الماضي، أدت إلى أكبر موجة نزوح على الإطلاق، حيث أجبرت نحو مليون مدني على النزوح من منازلهم.

وبحسب المرصد، اتسعت رقعة النزوح لتشمل مناطق جديدة في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي بالإضافة لاستمرار النزوح من الريف الغربي لحلب.

ويشير المرصد إلى عجز المنظمات الإنسانية عن احتواء ومساعدة الأعداد الهائلة من النازحين في ظل البرد القارس.

ويشهد طريق "سرمدا" من ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي ازدحاماً شديداً بسبب تدفق النازحين، في ظل الأحوال الجوية السيئة وانخفاض درجات الحرارة إلى نحو الصفر.

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بريطانيا حلب إدلب النظام السوري دمشق

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