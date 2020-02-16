أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

الصين: تعافي أكثر من 9 آلاف مريض مُصاب بكورونا

03:38 م الأحد 16 فبراير 2020
الصين: تعافي أكثر من 9 آلاف مريض مُصاب بكورونا

فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأحد، تعافي 9419 مريضا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ومغادرتهم المستشفيات بنهاية يوم السبت.

ووفق تقرير اللجنة اليومي، تعافى 1323 مريضًا أمس السبت في الصين، حسبما أفادت صحيفة "الشعب" المحلية.

ولقي حتى الآن 1665 شخصًا في الصين بسبب كورونا، فيما تأكد إصابة أكثر من 69 ألفًا على مستوى 29 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين.

فيروس كورونا الصين السلطات الصحية الصينية

الخبر التالى:

نظرة على الانتخابات التشريعية الإيرانية ودور البرلمان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص.. الأهلي يرحب بإعارة صالح جمعة "مجانا"