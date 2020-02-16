الصين: تعافي أكثر من 9 آلاف مريض مُصاب بكورونا

القاهرة- وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأحد، تعافي 9419 مريضا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ومغادرتهم المستشفيات بنهاية يوم السبت.

ووفق تقرير اللجنة اليومي، تعافى 1323 مريضًا أمس السبت في الصين، حسبما أفادت صحيفة "الشعب" المحلية.

ولقي حتى الآن 1665 شخصًا في الصين بسبب كورونا، فيما تأكد إصابة أكثر من 69 ألفًا على مستوى 29 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين.