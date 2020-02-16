الصين ترفع حظرا على واردات الدواجن الحية من أمريكا

بكين - (د ب أ):

رفعت الصين حظرا على واردات منتجات الدواجن الحية من الولايات المتحدة من 14 فبراير- وهو موعد سريان اتفاق تجاري جزئي بين البلدين، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الأحد.

جاءت الخطوة بعد أن أبلغت الصين عن حالات لفيروس انفلونزا الطيور "إتش.5.إن.1" القاتل في دجاج بإقليمين في الأيام العشرة الأولى من فبراير وهو تطور يمكن أن يهدد صناعة الدواجن المحلية.

وتم رفع الحظر عن الدواجن الحية ومنتجات الدواجن الأمريكية الذي فُرض في أعوام 2013 و2014 و2015 ، طبقا لإعلان صدر اليوم الأحد عن الإدارة العامة للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية.

وتم فرض الحظر لمنع انتشار انفلونزا الطيور.

ورفعت الصين أيضا حظرا على منتجات الدواجن المجمدة من الولايات المتحدة قبل ثلاثة أشهر.