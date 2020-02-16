شكرى ونظيره الدنماركي يبحثان التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية

القاهرة - أ ش أ

بحث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع ييبى كوفود وزير خارجية الدنمارك، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء باستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معرباً عن التقدير كذلك لمستوى التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون القائم في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الطاقة والطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة.

وأثنى الوزير الدنماركي على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فيما استعرض الوزير شكري برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عكفت الحكومة على تنفيذه.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزيرين تباحثا حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير شكري محددات الموقف المصري إزاء سبل التعامل مع الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا.