نتنياهو: نعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل

(وكالات):

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حكومته "تعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وأكد نتنياهو في جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، أن لجنة فرض السيادة من خلال رسم الخرائط والمشكلة بفريق إسرائيلي- أمريكي، قد بدأت أعمالها، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأعلن نتنياهو أسماء أفراد الفريق الخاص، الذي شُكِّل لرسم الخرائط وعملية المسح، لتطبيق "صفقة القرن" الأمريكية.

ويتكون الطاقم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، من الوزير الليكودي ياريف ليفين، ومئير بن شابات، ورونين بيريتس، ويستعين أفراد الفريق بالسفير الامريكي لدى إسرائيل.