أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

شكري ونظيرته البلغارية يبحثان الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية

02:57 م الأحد 16 فبراير 2020
شكري ونظيرته البلغارية يبحثان الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية

سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهرييفا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، على هامش مؤتمر ميونج للأمن والذي تناول أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك..حسبما صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وأكد الوزيران على آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة على ضوء مساعي مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة شرق المتوسط وتزامُنا مع المسعى البلغاري لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا ..مثمنين الروابط الاقتصادية المتميزة بين مصر وبلغاريا.

وأشاد شكري بالزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية .. مؤكداً أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وأعرب الجانبان عن التطلع لانعقاد الدورة الأولى للجنة العُليا المُشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وبلغاريا قريباً بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة بالمنطقة تقيم مع بلغاريا علاقات دبلوماسية.

وتطرق الوزيران لفرص التعاون في مجال تمكين المرأة ، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على الأولوية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف.

هذا المحتوى من

سامح شكري بلغاريا إيكاترينا زاهرييفا ليبيا القضية الفلسطينية

الخبر التالى:

نتنياهو: نعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان