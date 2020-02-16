شكري ونظيرته البلغارية يبحثان الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهرييفا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، على هامش مؤتمر ميونج للأمن والذي تناول أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك..حسبما صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وأكد الوزيران على آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة على ضوء مساعي مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة شرق المتوسط وتزامُنا مع المسعى البلغاري لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا ..مثمنين الروابط الاقتصادية المتميزة بين مصر وبلغاريا.

وأشاد شكري بالزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية .. مؤكداً أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وأعرب الجانبان عن التطلع لانعقاد الدورة الأولى للجنة العُليا المُشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وبلغاريا قريباً بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة بالمنطقة تقيم مع بلغاريا علاقات دبلوماسية.

وتطرق الوزيران لفرص التعاون في مجال تمكين المرأة ، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على الأولوية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف.