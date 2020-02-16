"الإدارة الذاتية الكردية": تصريحات المقداد تعرقل جهود الحوار الوطني

القاهرة - (د ب أ):

انتقدت "الإدارة الذاتية" الكردية في سوريا، اليوم الأحد، تصريحات نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، واعتبرت أنها "تعرقل جهود الحوار الوطني".

وقالت الإدارة الذاتية في بيان: "بتنا على مقربة من دخول الأزمة السورية لعامها العاشر ولا تزال فرص إيجاد حل لهذه المأساة غائبة"، لافتة إلى أن من الأسباب الرئيسية لغياب الحل "تعنت النظام ورغبته في تجاهل التغيير في سوريا".

وجاء في البيان: "في الوقت الذي أكدت الإدارة الذاتية على جاهزيتها من أجل الحوار مع النظام ضمن ما يخدم مستقبل الحل الوطني السوري وبعض اللقاءات التي تمت بغية تحقيق تقدم في هذا الإطار؛ نجد أن هناك أصواتا تتعالى من داخل النظام لتتحدث بذات العقلية والنهج الذي كان سببا في تأزيم وتعقد الأمور في سورية. كما ظهر في آخر تعليق من السيد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري".

وكان المقداد أعرب أمس عن رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددا على وحدة أراضي سوريا بالكامل.

وقالت الإدارة إن "هذه التصريحات لا تتناسب مطلقاً مع المرحلة التي تمر فيها سوريا؛ كما أنها تساهم في عرقلة جهود الحوار الوطني السوري".

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة تمثل منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا، ويسيطر عليها الأكراد بصورة عامة.