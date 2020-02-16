مصر والكويت تؤكدان رفضهما التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

أكدت مصر والكويت رفضهما التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية والتهديدات التي تتعرض لها دول الخليج العربي، وضرورة عدم السماح لتلك التطورات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن..حسبما صرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وتطرق الوزيران إلى التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية؛ بما في ذلك الأوضاع في سوريا، والتوترات المُستمرة على المشهد الليبي، واستعرضا مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الأخرى الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين بشأنها بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والتأكيد على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد وزير الخارجية على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وهنأ نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية، مُعربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته الحالية.

وشدد شكري على تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا للشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت ودوره الهام في دفع مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عن تطلع مصر لاستضافة الدورة المُقبلة من اللجنة الوزارية المُشتركة خلال الشهر المُقبل، وبما يُسهم في دفع أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.