الصين: حظر دخول سيارات في إقليم هوبي الموبوء بـ"كورونا"

بكين- (د ب أ):

مُنعت المركبات غير التابعة للخدمات الضرورية من السير على الطرق بإقليم هوبي الذي يجتاحه فيروس كورونا، ويعد مركز الفزع المستمر بشأن الفيروس، طبقا لمرسوم حكومي صدر اليوم الأحد.

والاستثناءات الوحيدة ستكون لمركبات الطوارئ ومركبات نقل الضروريات.

وسيتم حظر جميع الرحلات الخاصة بالسيارات في الإقليم الذي يضم حوالي 60 مليون نسمة، والمغلق بالفعل منذ أسابيع في مسعى لأحتواء انتشار الفيروس.