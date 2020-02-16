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46 أمريكيًا ضمن المصابين بكورونا على متن السفينة المُحتجزة في اليابان

12:45 م الأحد 16 فبراير 2020
46 أمريكيًا ضمن المصابين بكورونا على متن السفينة المُحتجزة في اليابان

فيروس كورونا

طوكيو ف- أ ش أ

أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، بوجود 46 أمريكيا مصابا بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية الخاضعة لحجر صحي قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني.

وذكرت القناة الأمريكية أن المصابين ليسوا حالات إصابة جديدة ، ولكنه إيضاح لجنسيات الـ286 شخصا الذين تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس على متن السفينة.

كانت السفارة الأمريكية في طوكيو قد أوضحت - أمس - أن أي مواطن أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد أو من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس لن يتمكن من صعود الطائرة المستأجرة التي سترسلها الحكومة الأمريكية اليوم لإجلاء الرعايا الأمريكيين الموجودين على متن سفينة "دايموند برينسس"، وسيتعين عليه البقاء في المستشفيات اليابانية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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فيروس كورونا اليابان ميناء يوكوهاما السفينة المُحتجزة في اليابان

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