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سول تطلق سراح المجموعة الثانية من مواطنيها العائدين من مدينة ووهان الصينية

12:00 م الأحد 16 فبراير 2020
سول تطلق سراح المجموعة الثانية من مواطنيها العائدين من مدينة ووهان الصينية

كوريا الجنوبية

سول - أ ش أ

أطلقت كوريا الجنوبية سراح 334 شخصًا من مواطنيها العائدين من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد، بعد إبقائهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، حيث أتت نتائج اختباراتهم بالفيروس سلبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن سول كانت قد أجلت الـ334 شخصا من مدينة ووهان في الأول من فبراير الجاري، على متن طائرة مستأجرة ثانية، بعد أن كانت قد أجلت مجموعة أولى من المواطنين بالغ عددهم 336 شخصا في 31 يناير الماضي.

وكانت السلطات قد أطلقت سراح المجموعة الأولى من العائدين من ووهان، أمس السبت.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية مدينة ووهان فيروس كورونا

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