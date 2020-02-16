فصائل المعارضة السورية تبدأ هجوما في ريف حلب الغربي

دمشق -(د ب أ):

بدأت فصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي، اليوم الأحد، هجومًا كبيرًا يستهدف مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية في ريف حلب الغربي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر "بدأت فصائل المعارضة هجوماً واسعاً على محاور بلدة كفر حلب وقرية ميزناز والفوج 46 بريف حلب الغربي "، مشيرًا إلى أن معارك عنيفة تجرى حاليا على أطراف قرية ميزناز بعد استهداف تجمع للقوات الحكومية بسيارتين مفخختين في ميزناز وكفر حلب قتل خلالها أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام التي انسحبت لعدة نقاط بعد تفجير السيارة المفخخة في قرية ميزناز".

وأضاف القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تقوم القوات الحكومية المدعومة بمقاتلين روس وإيرانيين بهجومين على محور بلدة عنجارة وقبتان الجبل وآخر باتجاه بلدة كفرحمرة لقطع بلدات حريتان وعندنان بيانون عن مناطق سيطرة فصائل المعارضة".

وأوضح أن الطائرات الحربية الروسية نفذت سبع غارات على بلدات كفرحمرة وحريتان وعندان .

وأوضح القائد العسكري أن "القوات الحكومية فتحت اليوم جبهة على محاور بلدات وقرى دامس والركايا وكفر سجنة وتل النار شمال غرب غرب مدينة خان شيخون في ريف ادلب الجنوبي، وتجري معارك عنيفة جداً في تلك المنطقة دمرت خلالها فصائل المعارضة عدة آليات"، مشيرًا إلى أن الطائرات الروسية والسورية شنت أكثر من تسع غارات على بلدة كفر سجنة وتل النار.