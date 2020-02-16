اليابان تنقل الركاب الأمريكيين على متن السفينة السياحية إلى مطار طوكيو

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي ستنقل الركاب الأمريكيين على متن السفينة السياحية " (أميرة الماس) دياموند برينسيس" من ميناء يوكوهاما إلى مطار هانيدا في طوكيو بواسطة حافلات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، الأحد، إن الطائرات التي تستأجرها الحكومة الأمريكية من المتوقع أن تصل الليلة إلى المطار.

وسترتب قوات الدفاع الذاتي حافلات ضخمة لنقل حوالي 380 مواطنا أمريكيا.

وكانت السلطات الصحية في اليابان قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية في ميناء يوكوهاما.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه) عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو قوله إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" ارتفع بذلك إلى 355 من الركاب وأفراد الطاقم.