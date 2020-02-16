رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل إلى دمشق

دمشق- (د ب أ):

وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني صباح الأحد إلى العاصمة السورية دمشق.

وقالت مصادر دبلوماسية إيرانية في دمشق إن "لاريجاني والوفد المرافق له سيلتقون اليوم مع الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ ".

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "زيارة المسؤول الإيراني إلى دمشق تأتي في ظل التصعيد بين سوريا وتركيا وتدخل إيران بين الجانبين لخفض التصعيد ".