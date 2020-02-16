بعد تسجيل 400 إصابة.. تجارب سريرية في اليابان بعقار مُضاد للإيدز

كتبت- رنا أسامة:

قرّرت وزارة الصحة اليابانية بدء تجارب سريرية على مرضى يحملون فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بعقار يستخدم لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية المعروف اختصارًا بـ"الإيدز"، مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في اليابان إلى 400، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، الأحد.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت تايلاند ودول أخرى أن الأعراض المُصابين بكورونا تحسّنوا بعد تلقيهم عقاقير مُضادة للفيروسات تستخدم في منع الإصابة بـ"الإيدز".

وأشارت الصحة اليابانية إلى أنه تم إعطاء ذلك العقار لمُصاب بكورونا الشهر الماضي، ولاحظت تحسّن أعراضه، لكنها لم تتأكد بعد ما إذا كان العقار السبب وراء هذا التحسّن.

وتهدف السلطات الصحية اليابانية إلى تجربة العقار على مرضى آخرين وجمع مزيد من البيانات وإيجاد سُبل فعالة لاستخدامه في مواجهة كورونا..

ووفق الإذاعة اليابانية، ستُجرى التجارب السريرية من قِبل مجموعة في المركز القومي للصحة العالمية والطب في طوكيو. لكن لم يُعلن بعد موعد البدء.

وتخطط الحكومة اليابانية لإنفاق نحو 3.2 مليون دولار على التجارب السريرية. كما تهدف إلى وضع سبل للوقاية والعلاج عن طريق مُعدات التشخيص السريع.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت الصين تجارب سريرية على أكثر من 700 مريض مُصاب بكورونا باستخدام عقار "ريمدسيفير" المُضاد للفيروسات بعد أن أظهر فعالية "جيدة إلى حد ما" في البحوث المحلية التي أُجريت على المستوى الخلوي للفيروس. ويُنتظر إعلان نتائج التجارب خلال أسابيع.

وحصد الفيروس القاتل حتى الآن أرواح أكثر من 1600 شخص في الصين، إضافة إلى 4 وفيات في كلٍ من الفلبين وهونج كونج واليابان وفرنسا.

وتم تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة معظمها في الصين، إلى جانب 28 دولة أخرى في أفريقيا وآسيا وأوروبا ودول الأمريكتين والشرق الأوسط. وفي اليابان، تأكّد تسجيل 400 إصابة، بينها 355 حالة على متن سفينة "أميرة الماس" السياحية التي ترسو بالقرب من طوكيو.