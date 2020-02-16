أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

فشلوا في السيطرة على المرض.. إقالة مسئولين في هوبي الصينية مركز تفشي "كورونا"

08:57 ص الأحد 16 فبراير 2020
فشلوا في السيطرة على المرض.. إقالة مسئولين في هوبي الصينية مركز تفشي "كورونا"

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

تعرض أكثر من ستة مسؤولين سياسيين في مقاطعة هوبى الصينية - مركز تفشي فيروس كورونا الجديد - للإقالة لإخفاقهم في السيطرة على المرض، وذلك وفقًا لإشعار نشرته لجنة الانضباط والتفتيش التابعة للحزب الشيوعي في المقاطعة اليوم الأحد.

ومن بين المسؤولين الذين تعرضوا للإقالة نائب رئيس منطقة هونجشان في ووهان، ونائب رئيس مدينة تشيتشون بالقرب من هوانجقانج- واحدة من أكثر المدن تضرراً في المقاطعة.

وفي منطقة يونشي، فقد رئيس وأمين المجموعة القيادية للحزب في الهيئة الاستشارية التشريعية وكذلك نائب الأمين ونائب رئيس المجموعة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي الوطني وظائفهم.

وتمت إقالتهم بسبب مجموعة من المخالفات المتعلقة بتعاملهم مع تفشي الفيروس، بما في ذلك الفشل في تطويق الإصابات المشتبه بها، وتقليل عدد الحالات التي يتم الابلاغ عنها عن العدد الحقيقي، وإعداد تقارير زائفة عن عملهم، وعدم أخذ أعمال الوقاية من الأوبئة على محمل الجد، وتنفيذ "أعمال ظاهرية" "عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية وعدم التواجد بمواقع العدوى المحتملة.

فيروس كورونا هوبي الصين

الخبر التالى:

إصابة 6 متظاهرين بجروح في هجوم على خيام الاعتصام ببغداد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الدولار تتراجع في عدد من البنوك مع بداية تعاملات الأحد