جمهوري يحذر من تهريب إيران للأسلحة إلى اليمن

حذر النائب الجمهوري، دان كرينشاو، من عمليات التهريب الإيرانية المستمرة للأسلحة والعتاد ومحاولة إيصالها إلى الميليشيات في اليمن، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتعقب هذه الشحنات منذ فترة طويلة، منتقداً محاولة الكونجرس تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في الرد على طهران.

وقال كرينشاو عبر حسابه في تويتر: "لقد كنا نتتبع مثل هذه الشحنات لفترة طويلة، ونقوم بالاستيلاء عليها عندما يكون ذلك ممكناً. ومع ذلك، صوّت 55 من أعضاء مجلس الشيوخ للتو على الحد من سلطة الرئيس في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إيران، مشدداً على أنه "يجب على الكونغرس النظر في آثار هذا القرار"، وفق العربية نت.

يشار إلى أن الجيش الأميركي كان أعلن، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت أسلحة "من تصميم وتصنيع إيراني" تشمل أكثر من 150 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو.