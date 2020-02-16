بسبب كورونا.. منع بعض ركاب سفينة سياحية من الصعود على طائرة بمطار ماليزيا

أمستردام - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية في وقت متأخر من يوم السبت أن عددًا من ركاب السفينة السياحية الفاخرة "ويستردام"، بينهم مواطنان هولنديان، مُنعوا من الصعود على متن طائرة تابعة لشركة "كي إل إم" المغادرة من كوالالمبور متجهة إلى أمستردام.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج أن المسافرين كانوا من بين أكثر من 2200 مسافر وأفراد الطاقم على متن السفينة "ويستردام" التابعة لشركة هولاند أمريكا، والتي رفضت موانئ 5 دول استقبالها قبل السماح باستقبالهم في كمبوديا. وتم تشخيص إصابة مسافرة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا بفيروس كورونا بعد يوم من مغادرتها السفينة.

ولا يزال السياح الذين تم منعم من الصعود على الرحلة رقم 810 التابعة لشركة /كيه إل إم/ في ماليزيا، إلى جانب مجموعة أخرى من المواطنين الهولنديين الذين يشتبه في أنهم كانوا على اتصال بالمرأة الأمريكية المصابة.

وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة أنه يقدر أن 11 شخصا منعوا من الصعود على متن الطائرة.