اليابان : ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية إلى 355

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الأحد تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية رهن الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه) عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو قوله إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" ارتفع بذلك إلى 355 من الركاب وأفراد الطاقم.