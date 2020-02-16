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خطف ناشط عراقي من قبل مجهولين في النجف

06:41 ص الأحد 16 فبراير 2020
خطف ناشط عراقي من قبل مجهولين في النجف

احتجاجات العراق

النجف (العراق) - (د ب أ):

أفاد متظاهرون عراقيون اليوم الأحد أن مجهولين اختطفوا ناشطا مدنيا في المظاهرات الاحتجاجية في محافظة النجف /180كم جنوبي بغداد/.

وأوضح الشهود أن مجهولين خطفوا "الناشط المدني علي لقمان الكيشوان في محافظة النجف بعد خروجه من ساحة الصدرين التي تضم مركز اعتصام الحراك الشعبي في المحافظة".

احتجاجات العراق النجف عملية اختطاف العراق

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