خطف ناشط عراقي من قبل مجهولين في النجف

النجف (العراق) - (د ب أ):

أفاد متظاهرون عراقيون اليوم الأحد أن مجهولين اختطفوا ناشطا مدنيا في المظاهرات الاحتجاجية في محافظة النجف /180كم جنوبي بغداد/.

وأوضح الشهود أن مجهولين خطفوا "الناشط المدني علي لقمان الكيشوان في محافظة النجف بعد خروجه من ساحة الصدرين التي تضم مركز اعتصام الحراك الشعبي في المحافظة".