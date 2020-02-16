خطف ناشط عراقي من قبل مجهولين في النجف
06:41 ص الأحد 16 فبراير 2020
النجف (العراق) - (د ب أ):
أفاد متظاهرون عراقيون اليوم الأحد أن مجهولين اختطفوا ناشطا مدنيا في المظاهرات الاحتجاجية في محافظة النجف /180كم جنوبي بغداد/.
وأوضح الشهود أن مجهولين خطفوا "الناشط المدني علي لقمان الكيشوان في محافظة النجف بعد خروجه من ساحة الصدرين التي تضم مركز اعتصام الحراك الشعبي في المحافظة".
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