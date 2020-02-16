هجوم صاروخي استهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد

أفاد مراسل العربية صباح اليوم الأحد بأن هجوما صاروخيا استهدف محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، مشيرا إلى تصاعد أعمدة دخان بالقرب من مقر للحشد الشعبي شرق بغداد.

كما أعلن مصدر عسكري أميركي عن سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأميركية في العراق، وفق العربية. نت.

وذكر المراسل بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة بغداد، ونقل شهود عيان سماعهم لدوي عدد من الانفجارات في مناطق متفرقة من المدينة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها صواريخ على المنطقة الخضراء، كان آخرها سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الـ 21 من يناير المنقضي، وقبل ذلك سقوط صاروخي كاتيوشا ببغداد مساء الثامن من يناير داخل المنطقة الخضراء.

وفي سياق ذي صلة قال ناشطون عراقيون، مساء السبت، إن قوة بزي مدني اقتحمت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين.