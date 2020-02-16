الصين..تسجيل139 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي يوم السبت

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية اليوم الأحد وفاة 139 حالة جديدة بفيروس كورونا مع نهاية يوم السبت 15 فبراير الجاري.

كما سجلت سلطات المقاطعة 1843 حالة إصابة اضافية مؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.