اعتقال فنان روسي نشر شرائط جنسية أطاحت بمرشح لمنصب عمدة باريس

باريس - (د ب أ):

ذكر ممثلون للادعاء في فرنسا اليوم السبت إن الفنان الروسي المنفي بيوتر بافلينسكي، الذي يقول إنه نشر أشرطة جنسية أطاحت بمرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السباق الانتخابي لمنصب عمدة باريس، قد تم اعتقاله في حادث منفصل.

وقال مكتب الادعاء في باريس إنه تم اعتقال بافلينسكي لاستجوابه في تحقيق يتعلق بأعمال مزعومة لاعتداء بسلاح عشية رأس السنة الجديدة.

ولا يرتبط الحادث بنشر رسائل عاطفية حميمة في وقت سابق من هذا الأسبوع تردد أنها أرسلت من جانب حليف مقرب من ماكرون، المرشح لمنصب عمدة باريس، بنيامين جريفو، إلى طرف ثالث.

وقال بافلينسكي لوسائل إعلام فرنسية إنه مسؤول عن تسريب الرسائل التي أدت إلى الإطاحه بجريفو من سباق الانتخابات البلدية.