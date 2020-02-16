أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

اعتقال فنان روسي نشر شرائط جنسية أطاحت بمرشح لمنصب عمدة باريس

12:30 ص الأحد 16 فبراير 2020
اعتقال فنان روسي نشر شرائط جنسية أطاحت بمرشح لمنصب عمدة باريس

علم روسيا

باريس - (د ب أ):

ذكر ممثلون للادعاء في فرنسا اليوم السبت إن الفنان الروسي المنفي بيوتر بافلينسكي، الذي يقول إنه نشر أشرطة جنسية أطاحت بمرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السباق الانتخابي لمنصب عمدة باريس، قد تم اعتقاله في حادث منفصل.

وقال مكتب الادعاء في باريس إنه تم اعتقال بافلينسكي لاستجوابه في تحقيق يتعلق بأعمال مزعومة لاعتداء بسلاح عشية رأس السنة الجديدة.

ولا يرتبط الحادث بنشر رسائل عاطفية حميمة في وقت سابق من هذا الأسبوع تردد أنها أرسلت من جانب حليف مقرب من ماكرون، المرشح لمنصب عمدة باريس، بنيامين جريفو، إلى طرف ثالث.

وقال بافلينسكي لوسائل إعلام فرنسية إنه مسؤول عن تسريب الرسائل التي أدت إلى الإطاحه بجريفو من سباق الانتخابات البلدية.

روسيا إيمانويل ماكرون

الخبر التالى:

الصين..تسجيل139 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي يوم السبت
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان