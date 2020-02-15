لافروف يؤكد لحمدوك دعم روسيا لمفاوضات السلام في السودان

وكالات:

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، التقدم المحرز في مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والجماعات المسلحة بالإيجابي، مؤكدًا دعم بلاده لتلك المفاوضات.

وقال بيان لمجلس الوزراء السوداني، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن لافروف ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك التقيا على هامش مشاركتهما بمؤتمر ميونيخ للأمن، لافتًا إلى إن "لافروف عبر عن سعادته بهدوء الأحوال في دارفور، ووصف التقدم المحرز في ملف السلام الذي تجري مفاوضاته بجوبا بأنها خطوة مهمة وإيجابية تجد دعم الحكومة الروسية".

ووفقا للبيان، "تطرق اللقاء للأوضاع الإقليمية في المنطقة، وتم التأمين على أهمية استقرار السودان الذي من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي خاصة، وأن للسودان مبادرات إيجابية في دعم جهود السلام بالدول المجاورة".

والجدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية تجري مفاوضات لتحقيق السلام الشامل في السودان والتي ترعاها دولة جنوب السودان مع عدة مسارات من أبرزها : دافور والمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان ومسار الشرق.

ويذكر أن الحرب الأهلية في دارفور التي نشبت منذ العام 2003 خلفت قتلى قرابة 300 ألف وهجرة ما يزيد عن 2 مليون من سكان دارفور إلى داخل وخارج حدود السودان.

وأعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، يوم الثلاثاء الماضي، مع وفد مسار دارفور، الاتفاق على مبدأ تسليم جميع الملاحقين دوليا في جرائم حرب بإقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.